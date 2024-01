El sueño premonitorio que le salvó la vida a Mark Ruffalo

Entonces ocurrió algo insólito. "Tuve un sueño que no se parecía a ningún sueño que hubiera tenido antes -relata-. Recuerdo que tenía una llamada de trabajo a las 4:00 am., pero me desperté a las 3:00 am. porque había soñado con la idea de que tenía un tumor cerebral. "Tienes un tumor en el cerebro y tienes que hacer algo de inmediato". Pero ni siquiera era una voz la que me lo decía, era puro conocimiento", sostiene.