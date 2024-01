Preocupación por Tommy Lee Jones: cómo reaccionar si alguien cercano empieza a tener lapsus

"Acabo de caer por la garganta de una cucaracha interestelar, chico. Ese es uno de los cientos de recuerdos que no quiero tener". En el blockbuster de los 90 'Men in Black, el agente K, interpretado por Tommy Lee Jones, le pide a su compañero que use el famoso 'neuralizador' para borrarle la memoria. Ignoramos si la escena que rodó junto a Jenna Ortega en 'Finestkind' (2023), su última película, entra en esa categoría de recuerdos, pero lo cierto es que el oscarizado actor pareció haberlo olvidado por completo durante la premiere de la película.