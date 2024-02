Las cinco mejores frases de Scorsese en su paso por Madrid: "La rabia afecta mi proceso creativo"

Y habitó entre nosotros. El maestro Martin Scorsese estuvo dando una charla magistral (casi secreta) en la Academia de Cine de Madrid y dejó a su paso algunas frases remarcables sobre su relación con el cine. Y la vida. El creador de clásicos como ‘Taxi Driver’ o ‘Uno de los nuestros’ estuvo, además, arropado por la mismísima Reina Letizia que no dudó en acercarse a disfrutar de las palabras del cineasta.

Rodrigo Cortés fue el encargado de hablar con un Scorsese que se mostró en todo momento cálido, cercano y en ocasiones hasta jovial . Scorsese no tiene, eso sí, ningún reparo para hablar de la rabia que determina muchas veces sus procesos creativos –“la película ‘Infiltrados’ es un buen ejemplo, arranca con metraje de noticias, de violencia racista. Y, a partir de ahí, la locura" - ni tampoco en renegar del CGI en su ya conocida aversión por cintas como las de Marvel a las que directamente no considera cine.

Viniendo del cineasta que dejo improvisar a Robert de Niro en ‘Taxi Driver’ –“are you talking to me?” no hubiera existido de otra forma- es toda una declaración de principios. Scorsese dice que siempre advierte a los actores sobre la posibilidad de que sus inspirados aportes vayan a la papelera de la mesa de edición, pero que por lo general los usa.