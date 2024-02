Tim Burton y su nuevo proyecto: recreará una de las peores películas de ciencia ficción de la historia

Según el medio norteamericano 'Deadline' la nueva cinta de Tim Burton será un remake de 'Attack of the 50 foot woman' -algo así como 'El ataque de la mujer de 15 metros'- una cinta que, si no has visto, seguramente sí reconoces por su notable cartel, uno de los más explotados en tiendas de regalos y fake vintage. Aquí lo tienes: