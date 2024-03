La condición que Bardem puso para aceptar su papel en Dune 2

La historia tiene trampa: Bardem ya era hiperfan de su personaje antes siquiera de que le ofrecieran el papel. Por eso cuando Denise Villeneuve lo llamó para un rol secundario en 'Dune' (2021) le preguntó "No será Stilgar ¿verdad?" y cuando el director le respondió que sí, se volvió loco. Villeneuve también le explicó que aunque su papel era muy corto en la cinta , de llegar a realizarse la segunda parte (y falta la tercera) este crecería y ganaría peso en la historia. Digamos, entonces, que tampoco hacía falta mucho más para convencer al oscarizado actor español.

Sin embargo, por no pedir que no quede, habrá pensado el recordado 'Huevos de oro', ya que le puso al director francés una condición 'sine qua non' para embarcarse en la segunda parte de la saga.