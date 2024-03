'VIdas pasadas,' candidata al Oscar a mejor película (o la imposibilidad de volver a ser lo que ya no somos)

La pareja/ no pareja que forman Nora y Hae Sung no es la misma cuando tienen 10 años que cuando tienen 24. Y no es la misma cuando tienen 36. La suma de esas experiencias no parece ser suficientes para armar el rompecabezas en el que se ha convertido su relación. Un rompecabezas basado, por cierto, en experiencias personas de Celine Song, que de pequeña hizo el mismo tránsito entre Corea, Canadá y EE. UU.