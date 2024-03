El género del true crime siempre ha sido popular, pero en los últimos años ha dado un salto aún más grande a la actualidad con las plataformas de streaming. No se trata de otra cosa que productos audiovisuales en los que se examina a profundidad un crimen real. Este género conquista a miles de personas intrigadas en por qué habrá pasado ese crimen, en muchos casos sin resolver.

Martin salió de la fiesta pensativo, pues "esa es una buena idea: tres tipos mayores que viven en un edificio y resuelven asesinatos porque no tienen nada más que hacer" , recuerda Martin en una entrevista a KCRW. Su idea era: "Están demasiado cansados para ir al centro a investigar las cosas, por lo que lo limitan solo a los asesinos en el edificio, así que podrían quedarse en casa para resolver el crimen".

Mientras Steve Martin avanzaba sobre su idea de `Solo crímenes en el edificio´, su representante le cerró una reunión con el creador de la serie `This is Us´, Dan Fogelman. Lo que parecía una reunión que iba a quedar en el olvido no fue así y Fogelman se convirtió en uno de los productores ejecutivos del programa junto con Jess Rosenthal, quien puso en contacto a Hoffman con Steve Martin. Fogelman, Rosenthal, Martin y Hoffman se reunieron para dar forma al primer episodio de la serie.