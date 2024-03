Jake Gyllenhaal acaba de estrenar ‘Road House. De profesión: duro’, un remake de la película que ya protagonizó en 1989 Patrick Swayze y para la que el actor ha tenido que prepararse no solo a conciencia, también físicamente para poder pegarse en la gran pantalla con Conor McGregor . Su preparación fue dura, y el entrenamiento y la dieta fueron clave para conseguir el físico que luce en la cinta, aunque también tuvo algún que otro percance.

El encargado de que luzca esos músculos, además de él mismo, es Jason Walsh, su entrenador, con el que trabajó durante más de un año para que su cuerpo estuviese perfecto cuando comenzase el rodaje. “El aspecto que muestra a lo largo de la película tiene picos. No se ve el tiempo que hay entre ellos, parece algo continuo y no funciona así”, explica a Men’s Health sobre cómo no siempre Gyllenhaal estuvo tan en forma durante el rodaje.