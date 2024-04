J.A. Bayona, jurado en Cannes: ¿con quiénes compartirá deliberaciones?

El jurado de esta 77 edición del festival quedará integrado también por la directora y fotógrafa turca Ebru Ceylan, la actriz estadounidense Lily Glandstone -protagonista de 'Los asesino de la luna', de Scorsese por la que obtuvo el Globo de oro a la mejor actriz - la francesa Eva Green -probablemente la mejor contraparte femenina de una película de James Bond ever y quién vimos recientemente como protagonista de Milady- , la directora libanesa Nadine Labaki -autora de Caramel (2007 ) que compitió también Cannes- , el actor italiano Pierfrancesco Favino, el cineasta japonés Hirokazu Kore-eda -ganador de la Palma de Oro en 2018 con 'Un asunto de familia'- y el actor y productor francés Omar Sy -protagonista de la serie Lupin-.

Todos ellos tendrán la responsabilidad de decidir qué película, entre los 22 filmes en competición, se alzará con la prestigiosa Palma de Oro el próximo 25 de mayo. Y tiene su complicación: el año pasado fue 'Anatomía de una caída' de una casi desconocida Justine Triet, la que se llevó el galardón ( el jurado estaba presidido por Ruben Östlund) pero este año, además del talento emergente, compiten pesos pesados con cintas tan esperadas como 'Megalópolis' de Coppola , 'Kinds of Kindness', de Yorgos Lanthimos (que contará otra vez con la oscarizada Emma Stone), 'Parthenope', de Paolo Sorrentino o 'The Shrouds', lo nuevo de David Cronenberg .

No lo tendrán fácil pues, Gerwig, Bayona y compañía para encumbrar a la próxima ganadora. Además, a diferencia de otros trofeos cuyos ganadores son seleccionados de manera masiva y anónima (los Oscar sin ir muy lejos) en Cannes todos los ojos apuntan al jurado, que es también juzgado por sus 'aciertos' o 'errores'. Un jurado que es celebrado como cuando 'se la jugó' por Tarantino y su 'Pulp fiction' en 1995 pero condenado cuando no satisface a los cinéfilos más exigentes, como cuando Cronenberg prácticamente 'bloqueó' 'Todo sobre mi madre' de Pedro Almodóvar. Aunque para heridas españolas ninguna más sangrante que la del jurado presidido nada menos por Jean Cocteau, que estaba a punto de premiar '¡Bienvenido, Mr. Marshall!', del gran Luis García Berlanga, pero cuyo triunfo fue 'saboteado' por el actor americano Edward G. Robinson, a quien no le gustó que en la cinta una banderita de Estados Unidos se fuera por un sumidero.