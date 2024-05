Vuelven ‘El Planeta de los Simios' y ‘King Kong’: lo que dice de nosotros nuestra constante fascinación por los monos

Muchos creen que la escena climática de ‘El planeta de los simios’ (1968) , es decir, cuando Taylor (Charlton Heston) descubre la Estatua de la Libertad enterrada en la playa y se da cuenta de que siempre ha estado en la tierra, no es otra cosa que la amarga ‘revelación’ de nuestro propio destino: la autodestrucción . Sin embargo, conviene recordar que se trata también de una metáfora de nuestra relación circular con la animalidad: al final de cuentas, Taylor está de vuelta en casa no porque el planeta sea el mismo, tres mil años después, sino porque los simios son los humanos del futuro . Y es precisamente esa trasposición de lo que consideramos 'humano' lo que nos aterra.

Parece mentira. Denunciar la no centralidad de nuestra especie ha sido uno de los cometidos de la ciencia desde Copérnico. Y sin embargo, seguimos encogiéndonos ante la sola idea de ser reemplazados como especie dominante. Tememos que tarde o temprano el mono o el robot, nuestro pasado o nuestro futuro, nos den alcance y acaben con nosotros.

Cuando el escritor Pierre Boulle publicó su nouvelle de ciencia ficción 'La Planète des singes' en 1963, seguramente no imaginaba que apenas cinco años después la adaptación de su libros daría inicio a una de las sagas cinematográficas más revisitadas de todos los tiempos. La prueba es que más de seis décadas después está a punto de estrenarse 'El Reino del Planeta de los Simios' (2024) continuación de la trilogía del s. XXI, reboot de la pentalogía original iniciada por aquella cinta de 1968. Dejamos de lado la denostada versión de Tim Burton en 2001 porque no solo carecía de carisma (a pesar de Tim Roth y Helena Bonham Carter), sino que intentando ser más fiel al libro, se carga gran parte de su sentido.

En 'Inglorious basterds' Quentin Tarantino hace una referencia a un tema discutido desde los estudios decoloniales desde hace varias décadas, que 'King Kong' no es otra cosa que una metáfora de la esclavitud . El 'salvaje' que extraído de su tierra de origen y trasladado encadenado y en barco a Norteamérica resulta ser (sorpresa, sorpresa) incontrolable y no solo se libera sino que en el proceso se carga buena parte de las convicciones de algunos. Por supuesto, al final lo matan, pero qué esperaban, era 1933.

Surgidos, ambos personajes, como reflejos de los traumas causados por la brutalidad occidental, no es de extrañar que en las películas que los enfrentan, como 'Godzilla x King Kong: The New Empire' (2024), ambos terminen uniéndose contra los villanos megalómanos de turno.