La vida actual de Winona Ryder junto a su pareja Scott Mckinlay Hann

Winona ha intercalado la grabación de Beetlejuice Beetlejuice con los rodajes de la quinta temporada de la serie Stranger Things y su papel ha encantado a la crítica y al público desde el primer episodio emitido en el verano de 2016. El estreno oficial de esta última temporada será en 2025 pero aún no hay una fecha fija programada.

Dejando a un lado el aspecto profesional, la actriz ha vivido alejada de todos los focos mediáticos. Según la prensa mantiene una relación con Scott Mckinlay Hann desde 2011. Él es diseñador de moda y cofundador de Loomstate, una marca de ropa concienciada socialmente cuyas prendas son sostenibles y se confeccionan con algodón orgánico. Igualmente Mckinlay Hann es presidente del Comité Directivo de Sostenibilidad del Council of Fashion Designer of America (CFDA) y miembro de la junta del Council for Textile Recycling.