Así es Homer, el casi desconocido hijo de Richad Gere y heredero de sus ojos

"Es la alegría de mi vida", le decía Richard Gere a The Guardian en 2002. Hablaba de su entonces único hijo, Homer, que tenía apenas dos años. ¿Cómo era el peque? “Le encanta la música, corre muy rápido, es muy inteligente . Muy divertido", cualidades todas que parece haber mantenido durante los últimas dos décadas y que las cámaras apostadas en la alfombra roja de Venecia no han tardado en captar. La pregunta que se hacen muchos es dónde ha estado todo este tiempo Homer James Jigme Gere .

La respuesta es: en la Universidad de Brown , estudiando Psicología y Artes Visuales. De hecho, Homer acaba de graduarse este mismo año y aunque esta no es su primera aparición en los fueros de la industria cinematográfica -ya ha acompañado a su padre en otros grandes festivales como Cannes- de momento no parece querer seguir los pasos de su célebre padre y salvo estas ocasiones especiales, parece llevar una vida bastante discreta.

En sus redes sociales suele subir fotos de sus amigos más cercanos y compañeros de clase, y no hay ni una sola en la que aparezca con el actor de 'Oficial y caballero'. No es que se lleven mal. De hecho, Gere padre se sigue prodigando en halagos a Gere hijo en cuanto tiene una oportunidad. Como cuando le dijo a The Sunday Times que Homer “ss más inteligente que yo, más fuerte que yo, más rápido que yo, más alto que yo, mejor que yo. Es genial. Lo adoro”.