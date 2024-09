Las tres películas que más odia Tarantino

El director pasa también ser por uno de los más eruditos cinéfilos de todos los tiempos y como tal tiene sus obsesiones

Y desde luego no rehúye nunca ha emitir juicios y valoraciones respecto a su materia de expertise

El director es también famoso por haber dicho en más de una ocasión que solo hará diez películas: lleva nueve

Es lo que tiene el conocimiento enciclopédico: te permite realizar una serie de comparaciones, contrastes, cruces y análisis que no están al alcance del común de los diletantes. Como diría Borges, que afirmaba que antes que escritor era un lector, Tarantino no solo es un extraordinario director de cine, sino que es sobre todo, un cinéfilo. Por ello nunca le tiembla el pulso a la hora de emitir opiniones que pueden resultar polémicas.

Por ejemplo: decir que Stanley Kubrick era un 'jodido hipócrita' porque no admitía haber disfrutado de la violencia que el mismo creó en 'La naranja mecánica'. "Vete a la mierda'. Lo sé yo y lo sabes tú, que tu polla estuvo dura durante todo el tiempo que estuviste filmando esos primeros veinte minutos, no pudiste mantenerla en tus pantalones todo el tiempo que estuviste editándola y componiendo la música. Y si no lo admites, eres un maldito mentiroso." Ejem.

Las películas que más odia (o no)

Según un reportaje del portal 'IndieWire' Tarantino detesta las siguientes películas (entre muchas otras) por razones bastante peculiares. En la mayoría de casos considera que tienen muchas cosas buenas pero fallan estrepitosamente en otras, que terminan arruinando el producto. Escogemos tres de las más llamativas (y dolorosas) por ser artefactos considerados clásicos dentro de sus géneros.

Los 400 golpes

Meterse con una de las cintas que definió la Nueva Ola francesa puede ser sonrojante para cualquiera, menos para Quentin. IndieWire cita el podcast Video Archives en el que el director se despachó de lo lindo contra el maestro Truffaut. “Los thrillers de Chabrol son drásticamente mejores que las pésimas películas de Truffaut y Hitchcock, que creo que son simplemente horribles”, dijo Tarantino. Auch. "Siento por Truffaut lo mismo que siento por Ed Wood. Creo que es un aficionado muy apasionado y torpe”, continuó.

De hecho, en la novelización que hizo de su película 'Once upon a time in Hollywood', el Tarantino narrador dice textualmente: “Probó con Truffaut dos veces, pero no le movió un pelo. No porque las películas fueran aburridas (lo eran), pero esa no era la única razón por la que a Cliff no le llegaban. Las dos primeras películas que vio (en una función doble con Truffaut) simplemente no lo atraparon. La primera película, ‘Los 400 golpes’, lo dejó frío. Realmente no entendía por qué ese niño hizo la mitad de las cosas que hizo”.

'El día de la marmota'

Esta es especialmente sangrante porque se trata de una cinta que a muchos les reconcilia con la vida y a todos les saca por lo menos una sonrisa. Pero al parecer, es precisamente ese 'buenismo' lo que la convierte para Tarantino en un acto fallido. En su ensayo 'Cinema Speculation' asegura que “Es cierto que cuando el que no te importen los sentimientos de los demás hace maravillas con tu ingenio cáustico. Por eso siempre he rechazado la idea de que los personajes de Bill Murray necesitaban redención. Sí, tal vez enamore a Andie MacDowell, pero ¿alguien piensa que un Bill Murray menos sarcástico es un mejor Bill Murray?”. :(

'True Detective'