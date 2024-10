La hija de Carrie Fisher recuerda a su madre en el que sería su cumpleaños: "Nunca escapó de su adicción"

Durante estos ocho años Billie siempre ha tenido un recuerdo cariñoso para su madre en su onomástica, pero esta vez admite que se ha dejado llevar por la tristeza: "Mi madre habría cumplido 68 hoy. Los cumpleaños de personas muertas son raros , cuanto menos. Cada año en el cumpleaños de mi madre intento celebrarla todo lo que puedo, pero hoy la verdad quería celebrarla estando con ella. Hay años que mi dolor me hace sentir la calidez de su amor, otros años me hace enfadar, otros años me siento adormecida, pero hoy cuando me levanté solo me sentía triste . No quería celebrar, solo quería a mi mamá".

En los últimos años Lourd se había dedicado a formar una familia junto a su marido Austen Rydell, pero ahora ha vuelto a ponerse delante de la cámara y forma parte del reparto de 'The last showgirl', de Gia Coppola, junto a Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis y Dave Bautista. Además, tiene otros dos proyectos en cartera, 'That friend' y 'Love language'. May the force be with her.