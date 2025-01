Quién lo diría: famosos que cumplen 50 este año

La hoy exitosa presentadora de talk shows es heredera de una de las grandes castas de actores norteamericanos, pero también fue durante unos turbulentos años el juguete roto favorito de los tabloides. Este 22 de febrero llega a los 50, sin embargo, completamente sobria y never been kissed en los últimos seis años, según propia confesión , pero en fin, cada uno busca su propia manera de desintoxicarse.

El chileno fue lo más parecido al 'hombre del año' en 2023. Es verdad que el año pasado la 'pascalmanía' bajó un poco en intensidad ( 'Gladiador 2' fue un poco meh para la mayoría), pero este, el de su cumpleaños número 50 (el 2 de abril) promete traer de vuelta a este 'viejo', como se autodenomina el mismo con harto donaire, en toda su plenitud: la nueva temporada de 'The last of us' y el reboot de 'Los cuatro fantásticos' son los dos regalitos que se trae entre manos.