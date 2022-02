En 1961 llegaba a la gran pantalla 'West Side Story' , un musical que no tardó en convertirse en un éxito mundial y en un clásico 60 años después. Pero la película hizo historia no solo perdurando en el tiempo, sino abriendo camino y visibilizando a la población latina. Así, Rita Moreno , que entonces interpretó a Anita, se convirtió en la primera actriz latina en ganar un Oscar gracias a su papel en el musical. 60 años después, Steven Spielberg reversiona la película y la actriz vuelve a formar parte del reparto , esta vez en el papel de Valentina, la viuda de Doc en la nueva versión.

No fue fácil convencerla para volver a la historia. En una entrevista a The Hollywood Reporter la actriz, con 90 años recién cumplidos, cuenta que el director le ofreció Valentina, la viuda de Doc, que cogería el rol del hombre en la primera versión. Su primera respuesta fue un no. "Me siento muy halagada, gracias, pero no hago cameos", recuerda que le dijo. Sin embargo, al final decidió aceptar después de enterarse de que el papel no solo era un cameo breve, sino un personaje secundario con gran presencia en muchas escenas y con un solo musical para ella.