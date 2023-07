Este libro no es una novela, no es diario al uso, no es un libro de relatos, no es un poemario: es más bien un compendio de reflexiones personales en las que el autor dialoga con sus muchos yo del pasado. Y con aquellos referentes culturales que lo acompañaron en distintos momentos de su vida y en circunstancias muy diversas. Un libro que tiene la ventaja de poder leerse por partes, sin apuros, entre baño y baño quizás, y saboreando la sabrosa (y profunda) humanidad de un autor singularísimo.