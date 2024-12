Cinco libros del 2024 que te ayudarán a afrontar el 2025

Llegados a las postrimerías del 2024, conviene hacer un repaso -que no una lista de 'los mejores'- por algunos de los libros de los que hablamos este año en Uppers y que, entendemos, sirven como invitaciones a la reflexión, disparadores de curiosidad, agitadores de conciencia. También son gratificantes y bellos, ojo, que divertirse también es sagrado.

La muerte de Paul Auster , tras una larga lucha contra el cáncer, sacudió este año el mundo cultural. Como en un juego de espejos, el testamento literario de Auster fue esta historia en la que un hombre ya mayor vive la pérdida de su esposa en una casa llena de fantasmagorías. Curiosamente, es Siri Hustvedt , viuda del neoyorkino, la que prepara un libro sobre su desaparecido marido. 'Baumgartner' probablemente no sea lo mejor que escribió Auster, pero es sin duda un digno saludo de despedida de un autor imprescindible de la segunda mitad del s. XX y una lectura reconfortante sobre como sobrevivir a nuestros seres queridos .

Otros libros sobre la ausencia de nuestros seres queridos: 'Nela. 1979', en la que Juan Trejo recupera la memoria de su hermana heroinómana y de paso hace el retrato de una generación perdida y de un familia española que tiene que lidiar con ello. En 'La mujer incierta' , las memorias de Piedad Bonet , la escritora colombiana vuelve también a un tema doloroso que ya exploraba en 'Lo que no tiene nombre': la pérdida de su hijo Daniel.

La biografía del ex presidente de Uruguay tiene como uno de sus prologuistas nada menos que al Papa Francisco, así que mejor le dejamos hablar a él, que es palabra de Dios: "Pepe Mujica es considerado un gran estadista y un símbolo de integridad, humildad y compromiso con los ideales progresistas. Este libro, en diálogo con Gustavo Sylvestre, puede ser leído como un manual de conducción política y un compendio de filosofía, humanismo y celebración de la vida. El ex presidente de Uruguay no se queda en la coyuntura, piensa los temas de fondo, los que nos están hipotecando el futuro: el cambio climático y la urgencia por encontrar soluciones globales; la desigualdad impulsada por el aumento geométrico de las fortunas más grandes del mundo; la transnacionalización de las empresas que se expande a todo el planeta con beneficios económicos cada vez mayores para las multinacionales; el desarrollo acelerado de la tecnología y la brecha de conocimiento entre países ricos y pobres; y el ascenso de las derechas extremas".