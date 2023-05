El bajista de la banda británica más influyente de los 80 ha fallecido tras una larga enfermedad con cáncer de páncreas

Estuvo a la sombra del carisma de Morrissey y Johnny Marr pero aportó algunas de las mejores líneas de bajo del pop británico

Su dependencia de la heroína durante más de dos décadas le supuso gastar “ingentes cantidades de dinero”

¿Quién fue el grupo británico más influyente de los años 80? La respuesta no hay que pensarla mucho. The Smiths fueron los más admirados, los más amados, los que dejaron la huella más indeleble. Todo el mundo recuerda al joven Morrissey y su apasionado egocentrismo, o los arpegios mágicos de Johnny Marr, pero no tantos han reivindicado la discreta figura de Andy Rourke, que desde las sombras compuso algunas de las mejores líneas rítmicas del pop británico. El bajista ha fallecido a los 59 años debido a un cáncer de páncreas, así que, aunque tarde, quizás sea momento de reclamar la enorme influencia que tuvo en el posterior britpop de los 90 su forma de tocar. La suya fue una luz que nunca se apagará.

"Con enorme tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke tras una larga enfermedad con cáncer de páncreas. Andy será recordado como una persona amable y buena por aquellos que lo conocieron y como un músico enormemente dotado por los amantes de la música. Pedimos privacidad en este triste momento", ha informado Marr en un comunicado.

Un reinado breve pero apasionante

Rourke, nacido en Manchester en 1964, entabló amistad desde muy pronto con el guitarrista, al que conoció en el colegio cuando tenían 11 años. "Éramos los mejores amigos, íbamos juntos a todas partes", ha rememorado Marr en una emotiva carta de despedida. Sin embargo, Rourke no fue el primer bajista de los Smiths, la banda que había creado el guitarrista con Morrissey a principios de los 80, aunque sí participó en los cuatro álbumes de estudio que firmó la banda en su corta pero intensa carrera: 'The Smiths' (1984), 'Meat Is Murder' (1985), 'The Queen Is Dead '(1986) y 'Strangeways, Here We Come' (1987).

El cuarteto de Manchester izó la bandera de las guitarras en plena era del sintetizador y lo hizo mediante un discurso enfermo de romanticismo mórbido, melodrama e ironía, con los pies bien pegados a la gris realidad de la Inglaterra de Thatcher. Si eras un adolescente en la Pérfida Albión de los 80 irremediablemente ibas a sentirte hechizado por el carisma de Morrissey y Marr.

Despedido durante 15 días

Rourke, sin embargo, se mantuvo muy al margen del magnetismo que irradiaban los líderes de la banda. Nunca se llevó demasiado bien con Moz, en gran parte por culpa de una adicción a la heroína que le costó una breve despedida de la banda. Morrissey, harto de los problemas que creaba su drogodependencia, llegó a plantarle una contundente nota en el parabrisas del coche: "Andy, estás despedido de los The Smiths. Buena suerte y adiós, Morrissey”. 15 días después era readmitido.

Al fin y al cabo, Rourke aportaba en toque de distinción a las canciones de la banda. Imposible no recordar su retumbante protagonismo en 'How Soon is Now' o en 'This Charming Man'. Sus líneas no eran tan prominentes como las de Simon Gallup en The Cure o Peter Hook en Joy Division y New Order, pero su instinto melódico dejó una impronta que inspiraría a muchas bandas posteriores, como Oasis, Blur o Suede.

Disputas y colaboraciones

En 1987 The Smiths se separaban, incapaces de sobreponerse a las tensiones irreconciliables entre Morrissey y Marr. Inesperadamente, Rourke se alineó en primera instancia con Moz y le acompañó en sus primeros singles, pero en 1989 él y el otro 'olvidado' de The Smiths, el batería Mike Joyce, llevaron a los tribunales a los otros dos por los derechos de autor. Rourke llegó a un acuerdo, pero diez años después se declararía arruinado. En entrevistas posteriores reconocía que su dependencia de la heroína durante más de dos décadas le había supuesto gastar “ingentes cantidades de dinero”.

Como bajista trabajaría en discos de Sinead O'Connor, The Pretenders, Badly Drawn Boy, Ian Brown o el propio Marr, y formó parte del grupo D.A.R.K. junto a su gran amiga Dolores O'Riordan y la superformación de bajistas Freebass, junto a Mani de The Stone Roses y Peter Hook.