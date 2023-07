Chrissie Hynde y Lucinda Williams, dos rockeras de 70 en plena forma: "Mirad a quién me he encontrado en Bilbao"

Son dos de las grandes reinas del rock. Chrissie Hynde , a los 71 años sigue al frente de The Pretenders manteniendo esa actitud cool y desafiante que no ha perdido vigor con el tiempo. Y Lucinda Williams , cumplidos ya los 70 , superó hace menos de tres años un ictus que le llevó a perder la movilidad de su brazo izquierdo, pero sigue plantándole cara a la vida. Ambas coincidieron hace menos de un mes en el Azkena de Vitoria y ahora han vuelto a encontrarse en el aeropuerto de Bilbao y se han fundido en un cariñoso abrazo .

"Mirad con quién me crucé en el aeropuerto de Bilbao. Sí, es la encantadora Lucinda Williams. Todavía rockeando y todavía de gira (a pesar de su reciente derrame cerebral). Su voz es mejor que nunca en mi opinión. Ella realmente es única en su clase. ¡Inclasificable!", escribía Hynde en su cuenta de Instagram.

Efectivamente, los últimos años no están siendo amables para la gran dama del country-rock. Un huracán arrasó su casa en Nashville, posteriormente enfermó de Covid y finalmente sufrió un derrame cerebral en noviembre de 2020, que le dejó unas limitaciones motrices en su lado izquierdo impidiéndole realizar actividades habituales de la vida diaria y, por supuesto, tocar la guitarra .

Herida pero nunca vencida, Williams se va sobreponiendo poco a poco, como demuestra el hecho de estar de gira y haber publicado un nuevo disco, 'Stories from a rock and roll heart', la compañía de colegas como Bruce Springsteen, Margo Price, Angel Olsen o Buddy Miller. "Nunca me desvaneceré", dice en el último tema. Y, a tenor de todo lo visto, dice la verdad.