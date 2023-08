Canciones que has tarareado mil veces y que la generación de tus hijos está rescatando (añadiendo un extra)

El eurodance es uno de los géneros que más himnos ha generado en la década de los 90. Temas rompepistas, verdaderamente irresistibles para ser utilizados de nuevo (o, al menos, en parte) en esta tendencia nostálgica. Incluso para que los escuche un público que, a priori, no tendría por qué estar tan familiarizado con ellos (o que no vivió emocionalmente su impacto). Un buen ejemplo es el que tuvo lugar en 2020, cuando J Balvin , el grupo Black Eyed Peas y Jaden Smith (hijo de Will Smith) samplearon uno de los grandes éxitos del dance, 'The rhythm of the night', de la banda italiana Corona en su 'RITMO (Bad Boys for Life)'.

Taylor Swift es uno de los fenómenos imprescindibles de la música reciente. El mejor ejemplo ha sido la reciente revolución generada a raíz de la venta de entradas para su próxima gira, una auténtica yincana para los millones de fans de la artista, con precios desorbitados y aforos llenos a un año vista. Y la cantante no escapa tampoco al hecho de sumar referencias a sus canciones y letras. Así lo hizo en 2018 con el popular tema 'I'm Too Sexy', de Right Said Fred, exitazo de principios de los noventa y muy reinterpretada posteriormente. Swift lo hizo en uno de sus mayores 'hits', 'Look What You Made Me Do', donde usaba algunos de sus versos.