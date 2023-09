Boom, Unamuno y horchata: Caetano Veloso y su historia de amor con España

La mejor frase del discurso de Caetano al recibir el Honoris Causa la dijo Unamuno: 'el portugués es como un castellano sin huesos'. No porque le falten palabras al genio brasileño, claro está: uno de sus libros 'Verdad Tropical', es considerado un clásico y uno de los más vivos retratos (en clave autobiográfica) del llamado 'tropicalismo'. Pero rodeado de señores y señoras con birretes, de pompa y circunstancia, Caetano quería hablar también de los libros que le habían marcado, como los de Unamuno: "Soy un cantante de canciones populares, mis libros no están organizados, mis lecturas son de obras que me caen en las manos, no sé dónde estarán los dos libros que leí de Unamuno, pero me quedé con su mirada sobre la lengua portuguesa como un castellano sin huesos- dijo -En su decisión de ver a España como una unidad que debería asumirse, invita a todos los íberos a leer también las otras lenguas. Unamuno, el más castellano de los vascos, me anima a sentir la belleza de la lengua española, provista de una especie de superioridad". Tuvo tiempo también para recordar a los escritores del boom como Borges, Cabrera Infante o García Márquez y alabar “las voces claras, los sonidos no negociables de la lengua castellana” .