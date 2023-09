Alejo Stivel recuerda cómo grabó con María Jiménez la canción de Lichis: "Niño, tráeme un whisky doble"

"El dia de la grabación llegó a las 4.30 de la tarde, puntual, después de comer -continúa Stivel en su relato-. Le ofrecí un té o un café y me dijo “Que va niño, tráeme un whisky doble!”. Antes de empezar a cantar ya había dado cuenta del líquido escocés". Y no sabemos si fue aquél 'líquido' o qué, pero lo cierto es que la sintonía musical con Lichis fue total. Algo que se puede apreciar también el popular video del tema, que es una celebración de los encuentros generacionales y las tradiciones de andar por casa. ¿Cómo transcurrió la grabación? "Me pidió otro whisky, así que fui a la tienda de la esquina y compré una botella de Johnnie Walker y se la dí en mano. Nos pusimos a grabar, desplegó su genio y la canción quedó brutal. Fué un mega hit. Y ella volvió al primer plano de la actualidad musical. Cuando se fué, a eso de las 8 de la noche la botella estaba vacía", concluye Stivel. No sin antes despedirse de la ídola: Q.E.P.D.