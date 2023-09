La guarida del diablo: abre sus puertas en París la casa museo dedicada a Serge Gainsbourg

Se han tardado lo suyo, pero desde hoy mismo, puedes visitar la casa en la que vivió, durante 20 años, el mítico Serge Gainsbourg. Mentira, no puedes. Y la razón porque no puedes es porque las entradas están agotadas durante lo que queda del año. Tal es la devoción que despierta entre sus seguidores. Escandaloso, provocador, machista, violento, Gainsbourg probablemente era todo eso. Pero todo eso no impidió que produjera en los franceses un profundo sentimiento que solo podemos describir como: amor. Pueden verlo en este homenaje, hecho como solo se podía hacer en la Francia de finales de los ochenta: con niños simulando fumar y beber whisky.