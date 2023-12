"Esa maldita música me acompaña a donde vaya", dijo una vez Harrison Ford durante un homenaje a John Williams, mientras las notas del tema principal de Indiana Jones (que acaba de empezar a sonar en tu cabeza en este momento) aún se diluían entre las risas de la audiencia. Y no es la única 'marcha' del compositor que acompañará al actor hasta la tumba: no olvidemos ese pequeño film independiente de 1978 llamado 'Star Wars' (cuyo tema principal acaba de empezar a sonar en tu cabeza en este momento).