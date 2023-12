La cantante de 79 años que ha desbancado a Mariah Carey en los rankings navideños

En 'Love actually' (ese clásico de la temporada) el veterano rockero Billy Mack intenta volver al número uno versionando 'Love is all around' en clave navideña y (spoiler alert) lo logra. Algo parecido parece haberse propuesto la también veterana Brenda Lee (digamos que debutó solo tres años después que Elvis) al recuperar un viejo villancico que ella misma grabó en 1958, cuando tenía 14 años. Se trata de 'Rockin around the Christmas tree' tema que, para mayores señas, aparece en 'Solo en casa' (ese otro clásico de la temporada) cuando Kevin hace ver a los cacos que se ha montado una fiesta canela en rama. Pues bien, con 79 años acabaditos de cumplir, Lee ha logrado llegar al top de la Billboard con una nueva versión de este clasicazo. ¿Cómo te quedas Mariah?