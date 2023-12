Cierra Rock Palace: los emblemáticos locales de ensayo donde varias generaciones fueron felices tocando

Cuando el rock muera no dirá nada pero habrá señales. Una de ellas podría ser el cierre del Rock Palace , las salas de ensayo por las que pasaron desde Los Toreros Muertos a Enrique Morente , de Tomatito a los Trogloditas. Además de un montón de nombres desconocidos que se apilan en los mismos cimientos del rock. Si las paredes de las salas de ensayo hablaran contarían la cara B de la historia de la música . Acaso la mejor. No es romanticismo, es supervivencia del arte. O arte de la supervivencia. Así fue para el Rock Palace hasta ahora.

No vamos a acabar con una nota trágica. En realidad el rock no ha muerto ni seguirá muriendo. Es más, puede acompañarte a casa. Andreu y Juan han decidido poner a la venta todo el equipamiento de las salas de ensayos. Mesas Behringer a 100 pavos, baterías a 300, amplis Marshall y Fender, etc. En serio, para cuando leas esto dudamos que quede alguna cosa disponible. El fetiche también es parte del business , ya sabes.

Como sea, el Rock Palace se ha ido. Como está punto de irse el Sidecar, otro antro memorable, en Barcelona. Y las cosas no volverán a ser las mismas. Y no, no vamos a acabar con una nota trágica. All Things Must Pass. Pero conviene recordar entre el barullo de los macrofestivales y los Bernabéus de que se trata todo esto. O se trataba.