Madonna y su momento íntimo contando su experiencia cercana a la muerte: "No sabía si volvería a levantarme"

Fue durante el concierto del 4 de marzo cuando guitarra en mano , con una versión acústica de ‘Burnin’ Up’, se sinceró ante el público asistente para contar su experiencia durante aquellos días en los que tuvo que ser ingresada de urgencia. Un público entre el que se encontraba parte del equipo médico que la ayudó en su recuperación y a los que quiso agradecer su labor. La cantante empezaba su discurso diciendo que “me he caído de muchos caballos y me he roto muchos huesos. Tengo una cadera de titanio. La lista sigue y sigue, pero nada puede detenerme”.

“A todos los que están aquí y que cuidaron de mí y escucharon todas mis interminables quejas y necesidades de predicciones que no pude tener. Sois pacientes y amables, y lo seguís siendo. Aún me ayudáis a cuidar de todos los que conozco que están enfermos. Muchas gracias a todos, donde quiera que estéis”, dijo la artista.

No obstante, quiso centrarse en el doctor Agus, para ella fundamental en su recuperación porque “ha soportado tantas llamadas telefónicas de mi parte. Cuando estuve enferma este verano y literalmente no podía caminar desde mi cama hasta el baño, lo llamaba cada dos días y le preguntaba por qué no tenía energía. ¿Cuándo regresaría? ¿Cuándo volvería a sentirme yo misma? ¿Cuándo podría volver a salir de gira? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Todo lo que me decía era: ‘Sal al sol”.