60 años del primer disco de los Stones: así se juntaron a tocar aquellos cinco chavales de 20 años

Los Stones se rodaron en clubes y antros nocturnos en los que empezaron a cimentar una base de fans, atraídos por su electrizante interpretación del rythm & blues y, todo hay que decirlo, el magnetismo escénico de Jagger. Grabaron un primer single, 'Come on', y se ganaron la atención de Lennon y McCartney, que les cedieron su 'I Wanna Be Your Man', convirtiéndose en un éxito que alcanzaría el número 12 en las listas.

Cuando llegó el momento de grabar el primer álbum, Oldham también tuvo en mente otro de los grandes hallazgos de los Beatles: componer sus propias canciones en vez de (solo) tocar las de otros. Así, presionó a Jagger y Richards para que incorporaran temas propios, aunque en este primer disco solo hay tres: 'Tell me (You're Coming Back)' , y otros dos - 'Now I Got a Witness' y 'Little By Little' - acreditados a Nanker Phelge, un pseudónimo que utilizarían durante unos años.

El resto, todo eran versiones de blues y Rythm & Blues, grabadas con toda la precariedad que permitía el Regent Sound Studio londinense. Fueron cinco sesiones de tomas en directo entre enero y febrero de 1964, sin que nadie les molestara ni les pusiera condiciones. Temas como 'I just want to make love to you' de Willie Dixon, 'Honest I do' de Jimmy Reed, 'Mona (I need you baby)' de Bo Diddley, 'I'm a king bee' de Slim Harpo, 'Carol' de Chuck Berry, 'Can I get a witness' del trío Holland-Dozier-Holland y 'Walking the dog' de Rufus C. Thomas jr., sonaban en sus manos frescas, crudas y con un aire 'amateur' que, de alguna manera, sentaría las futuras bases del punk.