La emocionante carta de David Summers a su novia: "Gracias por cambiar mi vida"

Las líneas "abrázame fuerte / ven corriendo a mí" en 'Te quiero', el temazo de los Hombres G lanzado en 1986 no tienen el más mínimo sentido. Escapan de la lógica espacio temporal. ¿Cómo vas a abrazarme y después venir corriendo a mí? Pero el amor, esa palabra, no es un asunto lógico. Y David Summers sabe algo del amor: sus mayores éxitos se los debe al amor, al desamor, al despecho, al revanchismo de polvos pica pica, que eran las herramientas de un adolescente en los 80. Tanto tiempo después ya no somos adolescentes, pero no por ello más 'lógicos'.