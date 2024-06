Cuando DJ Nano compró el cartel de la tienda de discos Madrid Rock y se llevó a los heavys de Gran Vía a verlo

Los madrileños y visitantes que hoy se pasean por la Calle del Postigo de San Martín y alrededores y de detienen en alguna vieja tienda de vinilos, tal vez no son conscientes de que a escasos metros de allí, bajo la piel del Bershka que ahora campea sobre la Gran Vía, estaba antes uno de los últimos templos del rock en la ciudad. Madrid Rock, se ubicaba precisamente allí, en el número 25 de la céntrica arteria madrileña, y permaneció más de dos décadas (hasta 2005) recibiendo a melómanos y coleccionistas de todo pelaje (nunca mejor dicho) de los que, tal vez, los últimos que queden en pie sean los hermanos Alcázar, los famosos 'heavys de la Gran Vía', que llevan otros tantos años apostándose allí, llamas eternas, como guardando un duelo permanente 'for those about to rock'.