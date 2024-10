La historia de amor odio de Madonna con su hermano, fallecido a los 63: "Me alegro de que no esté sufriendo más"

En realidad, según dijo Christopher en su momento, Madonna había ahorrado lo suficiente en Michigan como para viajar y mantenerse durante un tiempo en la ciudad, pero eso simplemente no queda bien en las leyendas. Tampoco quedan bien las puñaladas por la espalda. ¿O a lo mejor sí? El caso es que Christopher Ciccone, el hoy desparecido bailarín y coreógrafo, publicó en 2008 un libro cuyo título comercial, nunca mejor dicho, fue 'Vivir con mi hermana Madonna'. Vendió 35,000 ejemplares la primera semana y tuvo para su autor un nivel de catarsis tal que lo consideró "un puto orgasmo gigante". En realidad, como la prensa no tardó en señalar despiadadamente, el libro no significaba ningún apunte relevante sobre la vida de una mujer que, de hecho, era una de las más ventiladas del espectáculo. Madonna lo consideró una traición, claro.