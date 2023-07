El 2 de febrero de 1985 comenzó a emitirse en España una serie que marcaría a toda una generación de televidentes. Era 'V (Los visitantes)' y la protagonizaban unos lagartos venidos del espacio que llegaban a la Tierra en aparente son de paz pero con aviesas intenciones. A nuestro país desembarcó dos años después de su estreno en EEUU, pero se convirtió en un boom como pocos se habían visto. Ver a la malvada Diana abriendo su boca más allá de lo razonable para engullir un ratón fue uno de los mayores impactos televisivos de los años 80. Se desató una fiebre por la serie potenciada por los pósters, cromos, pegatinas y todo tipo de merchandising que inundaban los kioscos. Era llegar el sábado a las 7 de la tarde y había que dejar todo lo que se estuviera haciendo para ponerse delante del televisor. Y al día siguiente no se hablaba de otra cosa.

La idea inicial del creador de la serie, Kenneth Johnson, era tratar el ascenso al poder de un movimiento similar al nazismo inspirándose en el libro de Sinclair Lewis 'No puede suceder aquí', escrito en la década de 1930. Sin embargo, la NBC no quería meterse en terreno pantanoso y le pidió a Johnson que tirara por la ciencia ficción y los extraterrestres. En cualquier caso, el cineasta no se olvidó de incluir referencias a la ocupación nazi y a la resistencia. El famoso símbolo de los visitantes era una clara evolución de la esvástica.