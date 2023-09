Su familia, amigos y los hombres que amó: el entorno cercano de María Teresa Campos, fallecida a los 82 años

La enfermedad le sobrevino a María Teresa Campos como una cuerda que se rompe súbitamente, aunque podríamos pensar que la vio venir al cumplir los 80. Le horrorizó el cambio de década y aprovechaba cualquier cámara para expresar su deseo de seguir trabajando. Lo que estuviese por venir, fuese lo que fuese, quería que la encontrase ocupada. Pero el deterioro que empezó a sufrir al cabo de un tiempo se desbocó, según fueron informando sus hijas, Carmen y Terelu, y su nieta más mediática, Alejandra Rubio. Después de vivir los últimos meses en su particular mundo y con su intimidad blindada para garantizar su respeto, la comunicadora ha fallecido a los 82 años en la Fundación Jiménez Díaz, donde fue ingresada el domingo, día 3, en estado muy grave.

Hasta el último instante de consciencia, sintió que aún le quedaba mucho por hacer. Ya tendría tiempo de descansar. Como decía su tocaya, Teresa de Calcuta, incansable como ella, tenía por delante toda la eternidad. Nunca encontró mejor medicina que el trabajo. No necesitaba más bálsamo para el cuerpo y el alma que el estrés, la excitación de los platós, la agitación de la notica, los aplausos y todo lo significa ser una estrella de la televisión. Fue la reina de las mañanas y la reina de los fines de semana después. Nos deja una de las personas más influyentes de la historia de la comunicación en España.

El micrófono le permitió contactar con los músicos más importantes de la época, como Joan Manuel Serrat, y tomar partido junto a ellos por la libertad. Era una época en la que no se podía emitir la información sin la autorización previa de un miembro del régimen de Franco. “Eso no lo ha vivido todo el mundo”, decía ella. Nunca se amedrentó. Ni siquiera con las amenazas que recibió tras leer en 1981 un manifiesto en contra del golpe de estado y a favor de la democracia.

Igual en pantalla que fuera, se mostraba irónica, punzante, temperamental, instintiva, libre, enérgica y natural. Reunía muchas cualidades que podrían definir su receta del éxito. Levantó su fortuna y trazó su trayectoria por sí misma, enfrentando los obstáculos que le fue poniendo la vida. "Fui educada para ser una señora de su casa, una mujer que debía entregarse por completo y en exclusividad a su marido y a sus hijos. La realidad fue bien diferente, porque el azar te lleva por otros caminos. Y a mí me arrastró. Me casé y fui madre. Pero ni el matrimonio fue para siempre ni mi existencia se ha reducido a la familia como elemento único y definitivo. Por eso, no creo en el destino: pienso que uno mismo se hace su vida”, escribió en sus memorias, 'Dos vidas'.