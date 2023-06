Dos maridos, un hijo músico y dos nietos: el entorno de Carmen Sevilla, fallecida a los 92 años

Carmen García Galisteo, más conocida como Carmen Sevilla, fue la novia de España de varias generaciones. Conquistó a los españoles de mediados de siglo XX y a dos en particular, sus grandes amores: su primer marido y padre de su único hijo, Augusto Algueró, y el empresario de salas de exhibición cinematográfica, Vicente Patuel, con el que contrajo matrimonio en 1985, tras conseguir el divorcio del músico.

Con Algueró, otra estrella de la época y autor de 'La chica Ye Ye' , su vida tuvo luces y sombras. Con él se convirtió en madre (Augusto Algueró Jr, también músico) y conocería el peso de las infidelidades. "Lo he aguantado todo en mi vida de casada, pero no le voy a perdonar que me deje en ridículo", aseguró esos años a su entorno. El músico fue un auténtico conquistador que sedujo a varias bellezas de la época, incluida una debutante Ornella Mutti. Paradojas de la vida, la actriz tuvo que ayudar económicamente a Augusto Algueró, acuciado por deudas de juego, así como también al que sería su segundo marido: Vicente Patuel.