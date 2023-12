Carlos Sobera: "Admiro a los poliamorosos, hay que practicar el amor libre"

Si hay alguien indicado para analizar el concepto de poliamor y el de las relaciones abiertas , tan en boga por estos días aunque todos sabemos que siempre existieron, ese es Carlos Sobera . Presentador de ' First Dates ', un programa televisivo ya icónico, con más de 7 años en la pantalla de Cuatro, y que organiza citas a ciegas para la gente que busca pareja, ha visto y oído todo tipo de situaciones en su plató. Desde parejas que terminaron casadas hasta peleas y graves desencuentros.

En el universo de las citas hay un nuevo tema: ¿eres poliamoroso o monogámico? Esa es la disyuntiva. Para Carlos Sobera, lo del poliamor es mucho trabajo: "A mí me da pereza", dice sobre su propia experiencia. Carlos tiene 63 años y dos matrimonios en su haber. El primero, con Elena Casado, duró ocho años. El segundo, el actual, con Patricia Santamarina, ya lleva también ocho, pero están juntos hace dos décadas. Carlos es, evidentemente, monogámico.

Sin embargo, ante la consulta de Uppers no dudó en analizar cuáles son los pros y los contras del formato poliamoroso de relación.

"Cuando en una cita alguien viene y dice que le gustan las relaciones abiertas, del otro lado hay un shock. No siempre (los poliamorosos) tienen citas con alguien que también lo practica. Y la primera reacción es '¿Perdona? ¿Yo venía a buscar una pareja y me voy con 14?', describe.

Durante las grabaciones del especial de Nochevieja de 'First Dates', le preguntamos a Carlos Sobera, Cristina y Marisa Zapata y Matías Roure qué consejos darían para evitar las discusiones en la mesa familiar de la víspera de Año Nuevo. Carlos no dudó en meterse con la figura del cuñado y desveló que él no discute: "Yo hago lo que mi pareja quiere". Una solución muy práctica. Mira el vídeo para descubrir todas las respuestas.