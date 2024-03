La emotiva carta del autor de 'Reina Roja' a su yo de 13 años: "Tus ojeras por leer bajo la manta con una linterna son medallas"

Empieza muy directamente el autor, explicándole al chaval, probablemente inseguro, que fue, el increíble éxito que ha tenido su creación: "Dile a este niño de trece años (que acaba de decidir que quiere contar historias ) que no tenga miedo ni dudas. Que un día (quizás mañana) existirá 'Reina Roja'. Que un día el talento de más de 500 personas se aunará para dar vida a dos personajes que ilusionarán a millones ".

Y continúa con algo que es muy importante de cara a la formación de los pequeños, a los que tantas veces solemos afearles sus preferencias por determinados géneros que no consideramos 'serios': "Que no se preocupe de preferir Batman y Mortadelo antes que Góngora y Joyce". En efecto, cualquier escritor te dirá que sus lecturas de formación casi siempre son las consideradas 'populares'. Y está bien. "Me da igual que lean Harry Potter, lo importante es que lean" decía Margaret Atwood en una entrevista. Y por lo que se ve, el pequeño Gómez-Jurado, era ya a sus trece años un lector empedernido: "Dile a este niño que esas ojeras que le causa leer bajo la manta con la linterna (porque necesita saber qué le pasa a Tarzán o a Sandokán) que esas ojeras son medallas".