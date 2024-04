Mayra Gómez Kemp, recuperada de su cáncer: "Voy a retirarme como Napoleón a mis cuarteles de invierno"

En declaraciones dadas este jueves en El Faro, programa que conduce Mara Torres en la Cadena Ser, Gómez Kemp ha dicho que hace apenas unos días había recibido "la mejor noticia que me podían dar. Me llamó mi oncóloga para decirme 'te doy el alta' ". La hispano-cubana se mostraba obviamente féliz aunque algo incrédula ya que no es la primera vez que se libra del cáncer, la primera vez le fue diagnosticado en 2009 y tras el tratamiento, la enfermedad reapareció en 2012. A pesar de eso, Gómez Kemp asegura haber recibido la noticia "como una liberación".

Afortunadamente, hoy sus años de lucha parecen haber dado sus frutos y, recuperada, planea dedicarse a una vida más tranquila y alejada de las cámaras y los micrófonos. De hecho, ha afirmado que esta sería su última entrevista. "Voy a hacer lo de Napoleón, retirarme a los cuarteles de invierno, porque creo que ya está bien. Yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora hay que darle paso a la gente joven -ha dicho-. Me gustaría que mi experiencia se la llevara alguien, poder dar, si no clases, enseñarle a alguien todo lo que yo he aprendido. Pero como eso no es posible, me conformo".