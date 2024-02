Muchas de las melodías de esas publicidades que llevamos marcadas a fuego eran 'recuperaciones' de temas relativamente desconocidos

Y en otros casos se traban de canciones conocidas por el gran público pero versionadas por artistas locales como Mocedades o Sergio Dalma

Leche, cacao, avellanas y azúcar. En los primeros dos mil se montó todo un movimiento literario alrededor de este concepto. La llamada 'generación Nocilla', eran los escritores jóvenes de hace veinte años aquejados de una especie de nostalgia por el primer consumo, los jingles y la iluminación ambarina de las publicidades de la transición. Una sensación similar a la que experimenta cualquier hijo de vecino cuando escucha aquello de "¡Que bien, qué bien, hoy comemos con Isabel!".

Hoy, a 90 segundos del apocalipsis, la nostalgia por los gloriosos albores del 'bienestar' está todavía más justificada. Y hay jingles que llevarás por siempre en la memoria de tu infancia, sobre todo si te sientes Flex y has dormido bien. De de hecho, como te contábamos aquí, la propia industria publicitaria hacía, hace muy poco, un calculado ejercicio memorístico para monetizar esa morriña marketera. La campaña está más que justificada: "Un estudio liderado por el economista Carlos J.S. Lourenço, de la Universidad de Lisboa, mostró cómo esa música hace que el cerebro evoque recuerdos personales generando las mismas emociones con las que vivió esos momentos que luego quedaron almacenados. Llegaron a esta conclusión a partir de tres estudios con más de 1.200 participantes nacidos entre los años cuarenta y mediados de los setenta y casi 60 canciones populares lanzadas entre los años sesenta y 2010".

Pero si en tus recuerdos de adolescencia todavía hay una chica que 'busca a Jaqc's', que sepas que muchas de esas pegajosas melodías que de pronto aparecen en tu cabeza cuando estás duchándote un martes por la noche en 2024 tienen orígenes espurios. Bueno, que se basan en canciones previamente existentes. Y te vamos a dar unos ejemplos:

Chispas

"Tu primera amiga, tu primera canción, tu primera colonia... ¡Chispas!" Imposible olvidar esta pieza maestra de la saudade publicitaria... basada en el tema 'Dogs in the yard' de Paul McCrane, un tema vagamente autodestructivo -"quiero ser malo y ni siquiera me importa/ Quiero salir de mi cabeza en alguna parte / Quiero volverme loco como los perros en el patio / quiero cortar el camino/ Se está volviendo mucho más difícil"- que poco tiene que ver con 'tu primera vez'. O sí. Tú mismo.

Centella

Nada como señoras a las que se les levantan las faldas en un día soleado (y señores apretando culito a paso ligero) para publicitar un limpiador multisuperficie en spray. "Para tí que vives tu tiempo". El jingle estaba basado en la canción 'Da Doo Ron Ron' grabado por Las Crystals en 1963. La línea que da título a la canción no tenía sentido alguno y era usada como 'relleno' pero un joven productor llamado Phil Spector tuvo la intuición de que la letra importaba poco con una melodía tan pegadiza. El anuncio de Centella es la prueba de que tenía razón.

Trina Piña Colada

Vale, esta es muy fácil. Cuando el mismísimo barman de 'Vacaciones en el mar' te cantaba eso de "Coco, piña y mucho hielo, del caribe la traigo yo" estaba parafraseando 'Six foot, seven foot, eight foot bunch/ daylight come and me wan' go home', de la mítica 'Day-O (The Banana Boat Song)', una melodía de mediados del s. XIX que cantaban los trabajadores del plátano en Jamaica y que fue popularizado por Harry Belafonte en los 50. Y sí, por si te lo estás preguntando, es el tema que sale en la escena de la mesa de 'Beetlejuice'.

Tintanlux

Hay cosas que hoy son impensables en publicidad, la publicidad homófoba, la publicidad machista y los anuncios de pintura. El tema del anuncio de pinturas Titanlux, 'Colours' es original del Donovan, pero llegó a nuestras pantallas vía Mocedades, que grabaron su propia versión acompañados del cantautor británico. El estilo folk le venía que ni 'pintado' al anuncio pasteloso de la marca.

Schweppes

En serio, hubo chavales de los 90 que pasaron su adolescencia pensando que The Police habían plagiado este anuncio de Schweppes: "Tu vida cambió/ No eres como ayer / Sabes elegir, sabes escoger / Tu limón es schweppes" cantaba Sergio Dalma con la melodía de 'Every breath you take'. Momentazo publicitario. Pero claro, nada que ver con la lírica romántico-stalker de la versión original.

Sanyo

La misma marca es sinónimo de los 80. Pero esta publicidad hizo que, como en el caso de la canción de The Police, para muchos el 'Video killed the radio star' quedara ligado para siempre a los electrodomésticos Sanyo: 'un mundo de tecnología superior'. Puede parecer un poco irreverente para la canción de los Buggles que se convirtió en el primer video lanzado por MTV en 1981, pero la verdad es que de alguna extraña manera el anuncio era coherente al hablar de las nuevas tecnologías que entierran el pasado.