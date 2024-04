En los disfrutones años 20 se pusieron de moda muchas cosas, entre ellas pintar los coches de dos colores diferentes, algo que entonces no era una tarea precisamente fácil de conseguir, al menos si querías que quedase bien. Fue así como al inventor Richard Gurley Drew se le ocurrió en 1925 la magnífica idea de crear una cinta que tuviese un pegue por uno de sus lados y que, al adherirse a la carrocería del vehículo, permitiese pintar las diferentes zonas sin temor a error y a mezclar colores.

No obstante, esa ‘cinta de carrocero’ no es exactamente igual a que utilizamos hoy en nuestro día a día para envolver un regalo o para cerrar unas cajas, pues en aquella primera versión el adhesivo estaba en los bordes para que así les fuese más sencillo de quitar una vez habían terminado de pintar la carrocería del coche. Eso sí, no faltaron las quejas de los pintores, que reclamaban más pegamento y tachaban a los fabricantes de tacaños.