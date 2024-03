Rosario de Velasco, de pintora olvidada al Museo Thyssen: "Mi tía abuela era una de las grandes del siglo XX"

Hasta aquí el camino ha sido, y lo sigue siendo, fascinante, pero inagotable y laborioso. La obra de Rosario de Velasco era un continuo runrún en su cabeza desde que esta periodista murciana tiene uso de razón. La presencia en casa de ‘Lavanderas’ era demasiado fuerte como para no darse cuenta de que su autora estaba necesitada de una gran soñadora . Y siguió su impulso con determinación, dedicación y mucha ilusión. "Rosario pintó 'Lavanderas' en 1934 y en el 36 se lo regaló por la boda a su hermano, mi abuelo Luis. Nunca en mi vida he dejado de ver este cuadro, primero en casa de los abuelos en Valencia, luego en casa de la abuela en Murcia cuando quedó viuda y ahora en casa de mis padres", detalla.

Toya va reuniendo piezas y está feliz pensando en cómo se sentiría la artista. "Ha sido algo que he buscado toda mi vida, no hacer pintura de mujer sino que pudiera confundirse con la de los pintores por ser verdadero arte sin que nadie la valorara desde planos inferiores en gracia a mi feminidad", declaró Rosario de Velasco.

"Rosario -insiste- no merecía el olvido. En 1935 participó en una de las exposiciones internacionales de Pittsburgh, las primeras y más prestigiosas de arte moderno, con ‘Gitanos’, que se mostró en la sala al lado de ‘El espectro de Vermeer’, de Dalí. Y en 1936, expuso ‘Carnaval’ en el Jeu de Paume de París. Y tanto gustó a los franceses que allí sigue, en el Pompidou, aunque también estará en el Thyssen".

Francisco Umbral la recordaba en 2003 con estas palabras que hacían alusión a su cuadro ‘Adán y Eva’: "No nos llegó la guerra sí nos llegó la paz y con ella esa escuela pictórica que herboriza principalmente en el País Vasco, con la calidad de pan tierno que ya tuvieron los Zubiaurre y que encontramos en Rosario de Velasco, llena de una perfección de manzana verde entre un arte tan masculino como el vasco".

Eugenio d’Ors decía de ella que era la Pola Negri, diva del cine mudo, de la pintura. Y la escogió en 1944 para participar en el Segundo Salón de los Once, una muestra que recopilaba el arte en los primeros años de la posguerra. "Con entrada de caballo siciliano, que no de cebra circense, se presentó ROSARIO DE VELASCO en los oficiales certámenes; y allí fue cosa no ya de coser y cantar sino de llegar, ver y vencer", escribió el ensayista en ‘Mis salones’.