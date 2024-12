Cuando se trata de la Lotería de Navidad toda superstición es poca. Al fin y al cabo, la suerte hay que buscarla, porque que te toque el 'Gordo' no es nada sencillo. Hay una posibilidad entre 100.000 de salir agraciado con el premio máximo que se pone en juego cada 22 de diciembre. No es extraño que muchos recurran a todo tipo de rituales, trucos, hábitos o tácticas para atraer a la fortuna.

El origen de las supersticiones de frote como imán para la buena fortuna no está muy claro, aunque, según ciertas creencias antiguas, a las mujeres gestantes se les atribuyen ciertos poderes porque están creando una nueva vida y eso es símbolo de dicha. Sin embargo, pasar el décimo por la cabeza de un calvo no tiene un germen tan específico. En muchas culturas se asocia la suerte y el tacto , de modo que tocar objetos o partes del cuerpo consideradas "especiales" -como la chepa de un jorobado- puede atraer la buena ventura. En este sentido, una cabeza sin pelo , al ser lisa y brillante , es un símbolo singular que puede dar buena suerte al frotarla.

A pesar de la popularidad de esta superstición, conviene advertir de que su práctica no tiene ninguna base científica ni garantiza el éxito. Y no está de más recordar que a muchos calvos no les hace ninguna gracia que les toquen la cabeza. Así que no olviden preguntar antes de frotar.