La firma del convenio especial con la Seguridad Social va a permitir 'comprar' a un precio razonable el tiempo trabajado pero no cotizado durante las prácticas antiguas. Si eres una de esas personas que pueden beneficiarse del convenio, para suscribirlo será necesario que a credites la realización de la formación en el periodo exigido por la normativa. Los alumnos de prácticas formativas no remuneradas deben haberlas realizado antes del 1 de enero de 2024 . En el caso de las no remuneradas se tendrá en cuenta el periodo anterior al 1 de noviembre de 2011 . También pueden acogerse al convenio los doctorandos participantes en programas de formación investigadora antes del 4 de febrero de 2006 . Además, tendrás que reunir la documentación acreditativa de las prácticas realizadas y de sus periodos de duración, "con el número de días concreto en que se han realizado".

La cantidad final que tendrá que abonar cada interesado dependerá de su caso particular y de la fecha en que realizó las prácticas que quiera recuperar. La nueva propuesta implica una rebaja de entre un 86 y un 52% respecto al planteamiento inicial de la Seguridad Social. Este pasaba por utilizar la base mínima del año 2024 como punto de partida para calcular el precio de cada mes que se quisiera regularizar, una cantidad elevada que implicaba el desembolso de más de 17.000 euros para regularizar cinco años de prácticas no remuneradas.

La rectificación del departamento que dirige Elma Saiz ha servido para calmar un tanto las aguas. La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) considera la medida "muy adecuada", aunque lamenta que "no corrige todas las cuestiones". En ese sentido, una de las principales reivindicaciones es “la obligatoriedad de que las personas afectadas deban abonar también la parte de la cuota del empleador y que no puedan recuperarse más de 5 o 7 años, porque algunas de las personas afectadas trabajaron con becas por las que no cotizaron durante periodos de tiempo mucho más amplios”. La cuestión de la cuota empresarial ha sido descartada por el ministerio, al considerar que las cuantías que se reclaman no responden a los mismos criterios de una nómina convencional.