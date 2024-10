El tiempo que debería durar una reunión de trabajo para no terminar con la cabeza en otra parte

Las reuniones de trabajo son el pan nuestro de cada día de muchas empresas. Son importantes porque es ahí donde se planifican objetivos , se comparte información relevante con el resto del equipo o se hace balance de resultados . Pero no a todo el mundo las encuentra tan provechosas. Hay gente que disfruta mucho haciéndolas y las convocan en cuanto surge el más mínimo problema, hay quienes preferirían emplear el tiempo que duran en cualquier otra tarea y hay quienes sencillamente las detestan. ¿Cuánto debería durar una reunión para que sea efectiva y tenga a todo el mundo (razonablemente) contento?

El gran riesgo de una reunión es que se alargue durante horas de darle vueltas a lo mismo sin sentido, pero tampoco debería ser tan liviana como para haber podido resolverse mediante un correo electrónico. Las reuniones son necesarias cuando se demanda una conversación activa que involucre intercambiar ideas entre los miembros convocados, pero deberían durar lo justo para que los participantes no pierdan su concentración.

Además, importa no sólo cuánto duran sino cuándo se hacen. A su juicio, deben realizarse "a primera hora de la tarde , cuando se nos dan mejor tareas que exigen menos concentración y más análisis". "T rabajar con otras personas nos despeja . Ten en cuenta que tu próximo estado óptimo mental no llegará hasta final de la tarde", añade.

La especialista Donna McGeorge, autora del libro 'The 25 Minute Meeting: Half the Time, Double the Impact', eleva a 25 minutos la cantidad de tiempo ideal para una reunión, amparándose en el método Pomodoro de Francesco Cirillo, que establece que esa es la cantidad óptima de tiempo para que las personas se mantengan concentradas.