Esta ayuda al alquiler está destinada para aquellos titulares de pensión no contributiva por invalidez o jubilación que residan en una vivienda arrendada. Se trata de una prestación económica de 525 euros que se realiza en un pago único y que no se ha revalorizado desde el año 2010. El motivo por el cual solo se aplica este bono solo a los pensionistas no contributivos es porque su cuantía no llega al 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).