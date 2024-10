Son el pilar fundamental para garantizar una vida digna a los mayores. Las reformas del sistema de pensiones de la Seguridad Social están logrando que las personas que se jubilan perciban unas prestaciones dignas, pero se trata de un derecho conquistado que hay que seguir protegiendo. Es necesario seguir tomando medidas para que se cierre la brecha de género entre las pensiones de hombre y mujeres, e incrementar más las pensiones mínimas y las no contributivas .

La mejora del sistema de salud pública es uno de los grandes retos no solo del colectivo sénior, sino de toda la sociedad. Reducir las listas de espera que afectan más a quienes más edad tienen debe ser un objetivo prioritario. La inversión en sanidad pública quedó en evidencia durante la crisis del covid, pero hay margen para reaccionar y debería alcanzar al menos el 7,5% del PIB .

El acuerdo de 2021 para fortalecer el Sistema a de Autonomía Personal de Atención a la Dependencia (SAAD) ha conseguido disminuir las listas de espera de las personas solicitantes a la dependencia, pero aún sigue habiendo demasiadas sin ser atendidas. El gasto no llega al 1% del PIB. Hay que incrementar la financiación de la Ley de la Dependencia, rebajar los tiempos de valoración , mejorar la atención a los residentes y reconocer a las empleadas del sector.

La soledad no deseada afecta al 20% de los adultos que viven en España, según un estudio de la Fundación ONCE, un problema que se agravó tras la pandemia y que está relacionado con una pérdida de la calidad de vida, una reducción de la salud e incluso un incremento de la mortalidad. Es necesario que las administraciones preparen planes para atender a las personas en esta situación, que afecta especialmente a las personas mayores. En ese sentido, la tecnología, la inteligencia artificial, los asistentes de voz pueden ser una herramienta efectiva para reducir los devastadores efectos de la soledad no deseada.