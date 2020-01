El arroz y la pasta pueden tener tantas bacterias como la mahonesa: la delgada línea para no sufrir una intoxicación

Arroces, ojo a la temperatura

El arroz es uno de los alimentos más delicados para su conservación. En crudo puede contener esporas de una bacteria llamada Bacillus cereus , que es resistente al calor y sobrevive a temperaturas normales de cocción. " Si el arroz cocido se deja permanecer caliente o a temperatura ambiente y no se refrigera, estas esporas pueden germinar, crecer y producir una toxina. Esta toxina es también resistente al calor , por lo que si se ha formado en los alimentos no será destruida por una cocción completa o recalentamiento", indican desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Pastas, a la nevera

Después de comer salió de su casa para sus actividades deportivas, pero regresó 30 minutos más tarde debido a dolor de cabeza, dolor abdominal y náuseas . A su llegada, vomitó durante varias horas y a la medianoche tuvo varios episodios de diarrea . No recibió ningún medicamento y solo bebió agua. Después de la medianoche, se durmió. A la mañana siguiente sus padres, preocupados porque no salía de la habitación, entraron y lo encontraron muerto.

Pollo, cuidado con la Campylobacteria

Por su composición, el pollo es uno de los alimentos más propensos para intoxicarte si te lo comes varios días después y no lo has conservado en la nevera, máxime si previamente no lo has cocinado completamente.