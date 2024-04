La artista bate todos los récords con ‘The Tortured Poets Department‘, pero no destaca por tener temas realmente populares

Neil Tennant, de Pet Shop Boys, pone el dedo en la llaga: "Para ser un fenómeno tan grande, ¿dónde están las canciones famosas?"

Courtney Love carga duramente contra Taylor Swift: "No es interesante como artista"

Taylor Swift está batiendo todos los récords que puedas imaginar con su flamante nuevo álbum, ‘The Tortured Poets Department‘. Todas sus canciones copan los primeros puestos en las plataformas de streaming y las previsiones apuntan a 2 millones de copias despachadas solo en su primera semana. No hay nadie que se acerque a sus números hoy por hoy. Y sin embargo, Neil Tennant, el cantante de Pet Shop Boys, ha puesto el dedo en la llaga: sí, es la artista más famosa sobre la faz de la Tierra, pero ¿dónde están los hits? Entendiendo por hit esa canción tan popular que puede tararear hasta tu abuela.

“Taylor Swift me fascina como fenómeno porque es muy popular, y me gusta un poco todo ello, pero cuando escucho sus discos... para ser un fenómeno tan grande, ¿dónde están las canciones famosas? ¿Cuál es el ‘Billie Jean’ de Taylor Swift?”, se preguntaba Tennant, de 69 años, en una entrevista en 'The Guardian'. Su interlocutor le respondía que 'Shake It Off' era un ejemplo de gran hit de la cantautora, pero Tennant no lo veía claro: “La escuché el otro día y no es ‘Billie Jean".

Una industria muy distinta y fragmentada

Por supuesto, los 'swifties' se han echado encima del cantante británico de varias maneras, esgrimiendo irrebatibles cifras de reproducciones o preguntándose quién demonios es Tennant para hablar así de Taylor. En realidad, la voz de Pet Shop Boys -dúo que en los 80 y 90 amasó un buen ramillete de relucientes 'hitazos', desde 'It's a sin' a 'Go West' pasando por 'West End Girls', 'Suburbia' o 'Always On My Mind''- pone el foco en el fragmentado estado de la industria musical actual, en el que la estrella pop más grande del planeta no tiene ningún tema que se pueda calificar como clásico absoluto e incontestable, de esos que definen a una generación.

Vaya por delante que comparar a la artista más popular de la década de los 2020 con Michael Jackson, el más famoso de los 80, es problemático. En estos cuarenta años han cambiado tanto la forma en la que se publica, se distribuye y se consume la música que tratar de equiparar ambos fenómenos resulta tan fútil como comparar ídolos deportivos de diferentes épocas. Hoy, lo que se entiende por un 'hit' no se mide por las mismas variables que entonces. Y tampoco el impacto sociocultural de un videoclip en la era de Youtube es el mismo que durante el reinado de la MTV.

¿Y los hits de sus coetáneos?

Si tenemos que preguntarnos por los hits de Taylor Swift, la vara de medir no deberían de ser los clásicos de los artistas del pasado, sino los éxitos de sus coetáneos. Echemos un vistazo a la lista de canciones más reproducidas en Spotify en toda su historia. El tema que encabeza esa tabla es 'Blinding Lights', de The Weeknd, con 4,16 millones de reproducciones desde que se publicó en 2020. El segundo puesto lo ocupa 'Shape of You', de Ed Sheeran, con 3,83 millones; y el podio lo completa 'Someone You Loved', de Lewis Capaldi (3,31 millones).

¿Son esos éxitos comparables a lo que supuso 'Billie Jean'? Juzguen ustedes, pero las cifras puras y duras no dan lugar a dudas. Para encontrar el primer hit de Taylor Swift hay que bajar al puesto 78, y no es 'Shake It Off', sino 'Cruel Summer', del álbum 'Lover' (2019), con cerca de 2 millones de reproducciones, es decir, por detrás de éxitos contemporáneos suyos de Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Harry Styles o Billie Eilish.

Un tren de largo recorrido

Si exceptuamos a los muchos fans de Swift, es factible que un oyente casual en España tenga problemas para recordar el título de tres canciones de la artista, mientras que posiblemente sí le salgan las cuentas con Shakira. Y eso es lo que le llama la atención a Tennant, tratándose de un fenómeno tan gigantesco que trasciende lo puramente musical, pues solamente con su 'The Eras Tour' inyecta unos 5.000 millones en la economía de EEUU.