En los 80 y los 90 no había redes sociales, por tanto, se copiaba el outfit de los grupos musicales y de tus ídolos preferidos según salían por la tele o aparecían en las revistas. En esos años Valencia se llenó de "bakalas", cientos de jóvenes que buscaban divertirse en la Ruta del Bakalao al ritmo del techno en discotecas y en sus respectivos aparcamientos. Muchos en Uppers vivimos o heredamos la moda y el estilo de la Ruta del Bakalao: los looks 'bakala' que marcaron tendencia llenaron nuestro fondo de armario para quedarse.

La Ruta del Bakalao discurría por la Carretera del Saler de Valencia y consistía en ir parando en las discotecas que se fueron abriendo desde los años 80 hasta los 90. Barraca, Espiral, NOD, ACTV, The Face, Spook, Puzzle, Heaven o Chocolate abrían sus puertas el viernes y no cerraban hasta el lunes de madrugada. Dentro un DJ ponía música techno y se organizaban conciertos que empezaban a las 7 de la mañana. En la calle la fiesta se prolongaba en el parking de arena encendiendo el radiocasete del coche.

En sus inicios , en la Ruta del Bakalao se escuchaba hard techno y al hard trance , dos estilos musicales que provenían directamente de Berlín , Alemania, y eran una auténtica novedad. También se pusieron de moda The Pretenders, The Cure, Depeche Mode y otros grupos que despuntaban en Londres. Después, esa diversión se popularizó y en las discotecas se empezaron a pinchar temas mucho más comerciales.

La Ruta también tenía su propia moda , pero era muy diversa porque el techno gustaba a muchos tipos de personas: a los más pijos o adinerados, a los del pueblo que vivían cerca de la discoteca o los rebeldes y alternativos de los suburbios de las capitales. Sin embargo, esa moda no se compraba en las mismas tiendas que ahora ni bajo las condiciones actuales.

En los años 80 y en los 90 solo se contaba con establecimientos a pie de calle o tal vez en algún piso, existía El Corte Inglés y un par de centros comerciales o los mercadillos, ya sea los tradicionales de los pueblos o El Rastro en Madrid. Internet se estaba desarrollando y extendiéndose pero no en España donde todavía no había emergido el comercio online tal como lo conocemos. La globalización daba sus primeros pasos con lo cual tampoco se tenía acceso a la moda juvenil tipo low cost. Desde Uppers hacemos un repaso a los looks 'bakala' que marcaron tendencia.