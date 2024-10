Las consecuencias de aburrirse con la pareja y no separarse: "El aburrimiento puede llevar a la infidelidad"

¿Cuántas veces no hemos visto parejas que no tienen nada que decirse, que no se miran o no se cuidan? Puede haber muchos motivos que justifiquen el desinterés, pero a veces no hay razones importantes, simplemente estar con la otra parte no resulta entretenido. Si aburrirse como una ostra no es buena cosa, cuando se trata de la pareja, el asunto se complica. "Te aburres con tu pareja porque no te ofrece nada. No hay adrenalina, la hormona de la pasión. Sin embargo, no te separas. ¿Por qué? Por dependencia emocional o económica. Porque no sabes cómo contárselo a la familia o cómo vas a arreglarte con tus hijos. Por eso no se quiere romper: por no romper la imagen de familia feliz. Para muchas personas divorciarse es un fracaso, aunque no tiene por qué serlo. No se puede vivir en un círculo de infelicidad". Así de segura y contundente se muestra respecto al aburrimiento en pareja la psicóloga Lara Ferreiro.